Actualidade

O Conselho de Administração do Montepio aprovou hoje a nomeação de Pedro Leitão para a presidência da Comissão Executiva no mandato 2018/2021, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2020, foi aprovada a nomeação de Pedro Manuel Moreira Leitão como presidente da Comissão Executiva para o mandato 2018/2021", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A reunião do Conselho de Administração para nomeação do novo presidente executivo deveria ter acontecido no dia 07, mas foi adiada devido à morte do familiar de um administrador, e remarcada para hoje.