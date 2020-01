Actualidade

O Governo da Madeira, o primeiro de coligação PSD/CDS-PP, entregou hoje na Assembleia Legislativa a proposta de Orçamento Regional de 2020, que prevê um montante global de cerca de 1.700 milhões de euros (ME).

O documento foi entregue pelo vice-presidente do executivo, Pedro Calado (PSD), e pelo secretário regional da Economia e líder da estrutura regional do CDS-PP, Rui Barreto, ao presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, estando agendada para as 19:00 uma conferência de imprensa para apresentação da proposta, também no Funchal.

A proposta será debatida no parlamento regional entre 20 e 23 de janeiro.