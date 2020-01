Actualidade

A Novabase vendeu o negócio de análise de dados para os setores de governo, transportes e energia à Vinci Energies por 33 milhões de euros, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Novabase [...] concretizou hoje, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting SGPS, S.A., a alienação à Vinci Energies Portugal, S.A., do negócio 'Application and Data Analytics' para os setores de Governo, Transportes e Energia ('Negócio GTE')", lê-se na informação remetida ao mercado.

O preço pago pelo comprador foi de 33 milhões de euros, mas a este valor pode acrescer um "potencial 'earn-out'" de três milhões de euros, dependente da 'performance' final do negócio GTE em 2019.