Actualidade

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o antigo presidente da Câmara de Alijó, que exerceu funções entre 2005 e 2013, imputando-lhe a prática de três crimes de prevaricação e de realizar obras públicas "desrespeitando as normas legais".

O MP, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Procuradoria da República do Porto, imputa ainda ao antigo vice-presidente daquele município, em funções no mesmo período, a prática de quatro crimes de prevaricação.

A agência Lusa tentou obter uma reação junto do ex-presidente da Câmara de Alijó Artur Cascarejo e do antigo vice-presidente Adérito Figueira, eleitos pelo PS, o que não foi possível até ao momento.