A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra pediu hoje uma reunião com "caráter de urgência" ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, face à demora no restabelecimento da circulação do IP3.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a CIM da Região de Coimbra mostrou-se "preocupada com a demora no restabelecimento da circulação do Itinerário Principal (IP) 3, que está cortada no sentido Coimbra-Viseu, em Penacova, devido ao deslizamento do talude, resultado do mau tempo ocorrido há três semanas".

Nesse sentido, a Comunidade Intermunicipal pediu "uma reunião com caráter de urgência ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos".