OE2020

A coordenadora do BE, Catarina Martins, rejeitou hoje a ideia do primeiro-ministro de que este Orçamento do Estado é melhor do que os anteriores, questionando se a recuperação de rendimentos da última legislatura deixou também o PS sem programa.

"Um Orçamento do Estado vale pela resposta que em cada momento dá aos problemas do país, pela diferença que faz na vida das pessoas e é por isso que a proposta de Orçamento do Estado que o Governo apresenta hoje não é melhor do que os anteriores orçamentos. É sua herdeira, e ainda bem, mas nunca devemos viver só de herança", disse Catarina Martins na sua intervenção durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Catarina Martins contrariou assim aquilo que apelidou de "novo mantra" do Governo, de que "fez o seu melhor orçamento de sempre", ideia defendida precisamente hoje no debate pelo primeiro-ministro, António Costa.