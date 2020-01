Actualidade

O 'rapper' norte-americano Post Malone, responsável por termas como "Rockstar" e "Psycho", regressa a Portugal em junho, como cabeça de cartaz do último dia do festival Rock in Rio Lisboa, foi hoje anunciado.

Segundo a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, Post Malone, "verdadeiro fenómeno a nível mundial", é o cabeça de cartaz de dia 28 de junho, o último dos quatro da edição deste ano. O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

"O artista mais ouvido no Spotify e autor do álbum mais popular do ano de 2019 ('Hollywood's Bleeding') vai levar à Cidade do Rock êxitos como 'Sunflower', 'Psycho' ou 'Rockstar', encerrando assim uma edição que se antevê memorável", refere a organização do festival.