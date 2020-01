Actualidade

A diretora comercial do grupo de 'media' News Corp, do magnata Rupert Murdoch, demitiu-se hoje depois de denunciar a cobertura "perigosa e irresponsável" que os jornais do grupo têm feito dos incêndios na Austrália.

Num email para o responsável do grupo, Michael Miller, e distribuído por todos os funcionários da News Corp, Emily Townsend acusou os jornais do grupo de tentarem promover a falsa ideia de que os incêndios se devem a atos criminosos.

"Tenho sentido um impacto severo da cobertura das publicações da News Corp relativamente aos fogos, especialmente a campanha de informação falsa que tem tentado desviar a atenção da questão real das alterações climáticas, destacando a questão de fogos postos (muitas vezes deturpando factos)", escreveu no email.