Actualidade

A Casa da Música, no Porto, dá hoje início ao novo Ano da França, com o Coro Nacional de Espanha e o Coro Infantil da instituição em palco, num concerto dirigido pelo maestro titular da Orquestra Sinfónica do Porto.

Às 21:00 de hoje, na Sala Suggia, sob direção de Baldur Brönnimann, a Orquestra Sinfónica do Porto vai estar acompanhada pelos dois coros e pelo tenor Cyrille Dubois, para interpretar o "Hymne au Saint-Sacrement", de Olivier Messiaen, e o "Te Deum", de Hector Berlioz.

Num ano que conta com o pianista Pierre-Laurent Aimard como Artista em Residência, o intérprete sobe ao palco no sábado, com o Remix Ensemble, para fazer ouvir as estreias nacionais de "Fragments pour un portrait", do Compositor em Residência de 2020, Philippe Manoury, e "Yet", de Christophe Bertrand, para além de "Les Oiseaux Exotiques", de Messiaen.