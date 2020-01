Actualidade

Ricardo Nicolau recolhe plásticos das praias há vinte anos, mas foi há quatro que começou a criar personagens com os resíduos que o mar devolve, e algumas estão em exposição, a partir de hoje, no LU.CA, em Lisboa.

Formado em design gráfico, Ricardo Nicolau sempre teve "a paixão do desenho, da pintura e, principalmente, do mar e da Natureza". O trabalho que apresenta na exposição "Bonecos Salgados", patente no LU.CA - Teatro Luís de Camões, no âmbito do ciclo +Azul, surgiu quando decidiu juntar a "expressão artística com uma preocupação ambiental" e "usar um material tão valioso, o plástico, usado irresponsavelmente", para fazer arte.

Em "Bonecos Salgados" há isso mesmo, bonecos, rostos de personagens criados com pedaços de plástico que Ricardo recolhe em areais, sobretudo perto do Porto, onde vive, e que utiliza tal como estão, sem os cortar ou partir.