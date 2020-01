Actualidade

O ex-Presidente da República Centro Africana Michel Djotodia, que tomou o poder em 2013 à frente da rebelião de maioria muçulmana Séléka e renunciou 10 meses depois, chegou hoje a Bangui, afirmou um jornalista da agência de notícias AFP.

Michel Djotodia, o único chefe de Estado muçulmano deste país da África Central que ainda sofre com as consequências da guerra civil de 2013, desembarcou de um voo da Royal Air Maroc em Bangui, hoje pela manhã, proveniente de Casablanca via Douala, nos Camarões.

Um jornalista da AFP viu-o quando chegou a um hotel em Bangui, aplaudido por cerca de 30 dos seus apoiantes.