Actualidade

O Governo chinês anunciou hoje que Cai Dafeng, enviado especial do Presidente chinês, Xi Jinping, vai estar presente na cerimónia de inauguração do novo mandato do Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, no dia 15 de janeiro.

A presença de Cai Dafeng, vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, foi feito em conferência de imprensa, pelo porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang.

A China é um dos principais parceiros comerciais e investidores em Moçambique.