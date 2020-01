Actualidade

(CORREÇÃO DO TÍTULO E 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 10 jan 2020 (Lusa) - O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM acionou no ano passado mais de 1,3 milhões de meios de emergência para dar resposta a situações de doença súbita ou trauma, segundo um balanço hoje divulgado. (NOVA VERSÃO PARA RETIFICAR, NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, QUE NÃO FORAM MAIS DE 1,3 MILHÕES DE CHAMADAS RECEBIDAS, MAS SIM MAIS DE 1,3 MILHÕES DE MEIOS DE EMERGÊNCIA ACIONADOS).

Os dados, divulgados no 'site' do Portal da Saúde, referem que, no total, os meios de emergência foram acionados 1.339.048 vezes.

Já os quatro helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foram acionados para 963 ocorrências, uma média diária de três missões.