Actualidade

A esquiadora portuguesa Vanina Guerillot terminou hoje na 28.ª posição o Super G dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, que se estão a disputar em Lausana, na Suíça.

Vanina Guerillot terminou a prova em 59,10 segundos, concluindo no 28.º posto entre as 62 atletas inscritas, numa prova que contará também para o combinado, que se conclui no sábado com o slalom.

A suíça Amelie Klopfenstein venceu o Super G em 56,27 segundos, menos oito centésimos do que a francesa Caitlin McFarlane e nove em relação à israelita Noa Szollos.