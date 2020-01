OE2020

O ministro das Finanças afirmou hoje que se aguardam dados oficiais que irão revelar que a dívida portuguesa baixou pela primeira vez em termos nominais e não apenas em percentagem do PIB (Produto Interno Bruto).

Mário Centeno transmitiu esta sua expectativa na Assembleia da República, no período de respostas a perguntas de deputados no segundo e último dia do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

"Dentro em breve, poderemos vir a saber que em 2019 a dívida pública portuguesa já terá baixado em termos nominais. Estamos à espera de uma boa notícia", declarou o ministro de Estado e das Finanças, em resposta a uma breve intervenção do deputado socialista Filipe Neto Brandão.