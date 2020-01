Actualidade

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a oito anos e meio de prisão um homem de 29 anos que esteve barricado mais de três horas numa autocaravana, em Ovar, depois de agredir a companheira e fugir à polícia.

Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que o tribunal deu como provada "a generalidade dos factos" constantes na acusação do Ministério Público (MP).

No decorrer do julgamento, o arguido confessou parte dos factos, mas negou as agressões à companheira, de quem se encontra atualmente separado.