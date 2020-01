Actualidade

A violência étnica visando sobretudo a comunidade Hema na província de Ituri, na República Democrática do Congo (RDC), pode configurar crimes contra a humanidade, conclui um relatório das Nações Unidas hoje divulgado.

Dez missões no terreno permitiram concluir que, entre dezembro de 2017 e setembro de 2019, pelo menos 701 pessoas foram mortas, 168 ficaram feridas e 142 foram vítimas de abusos sexuais nesta região do nordeste da RDC, segundo o relatório elaborado pelo gabinete conjunto das Nações para os Direitos na Humanos naquele país.

As mortes e abusos sexuais aconteceram no contexto das tensões interétnicas entre as comunidades Lendu e Hema nos territórios de Djugu e Mahagi, com a maioria das vítimas a pertencer à comunidade Hema.