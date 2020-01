EUA/Irão

A Comissão Europeia exigiu hoje a realização de uma investigação "independente e credível" e em cumprimento com as leis internacionais sobre a queda do avião ucraniano na quarta-feira em Teerão, cujos 176 ocupantes morreram.

"É muito, muito importante para nós que a investigação ao acidente seja feita de forma independente e credível [...], conduzida à luz das leis internacionais", declarou o porta-voz da Comissão Europeia para a área dos Transportes, Stefan de Keersmaecker.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, o responsável notou que, "neste momento, ainda não existem conclusões nem certezas sobre as causas do acidente".