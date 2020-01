Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que o futuro do país depende da integração no vasto mercado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), para melhor desempenho da economia e atração de investimentos.

"Temos de convir que, e isto não se trata de nenhuma proclamação ideológica ou identitária, o futuro do país depende da sua integração", disse o chefe de Estado cabo-verdiano, na cidade da Praia, no ato de tomada de posse de três novos ministros do executivo liderado por Ulisses Correia e Silva, em que um deles é o ministro-adjunto do primeiro-ministro e da Integração Regional.

Para Jorge Carlos Fonseca, a integração regional é um "combate de longo fôlego, complexo, difícil, por vezes pouco compreendido", mas que vai permitir o bom desempenho da economia, atração de investimentos e existência de mais mercados.