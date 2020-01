OE2020

O presidente do PSD, Rui Rio, contestou hoje dados citados pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, no parlamento, sobre o investimento executado no tempo da sua gestão da Câmara Municipal do Porto.

No segundo e último dia de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020, Mário Centeno voltou a pegar neste tema, em defesa do investimento público realizado nos últimos anos de governação do PS, e referiu que na Câmara do Porto em 2012 "o orçamento de investimento foi realizado em 16% e ficou 30% de todo o orçamento por realizar".

"Vou entregar na mesa, tal como o senhor deputado [do PSD] Adão Silva já disse, as taxas de execução todas da despesa, da receita, despesa total e despesa de capital da Câmara Municipal do Porto de 2009 a 2013, e tenho imenso interesse em ver aquilo que o senhor vai distribuir, porque só me faltava chegar agora a 2020 e ter de aturar semelhante coisa", reagiu Rui Rio, já noutra fase do debate.