A aquisição de autotanques, instalação de uma nova unidade de dessalinização ou a massificação da irrigação gota a gota integram o pacote de medidas definidas pelo Governo cabo-verdiano para combater, em 2020, novo ano de seca.

De acordo com uma resolução governamental que entrou em vigor no início deste ano, este plano de mitigação de mais um ano de seca no arquipélago está avaliado em 1.102 milhões de escudos (10 milhões de euros) e prevê a implementação de medidas essencialmente no primeiro semestre de 2020.

À semelhança das duas anteriores, a campanha agrícola 2019/2020 em Cabo Verde caracterizou-se, segundo o documento do Governo consultado pela Lusa, por uma "curta estação de chuvas" e "deficitária em todo o arquipélago". Para minimizar este cenário, o plano de intervenção para 2020 distribui-se por três eixos de ação.