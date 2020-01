Actualidade

As ligações familiares, sobretudo as que, mais do que unirem, opõem pai e filhos, numa situação de exceção, contextualizam a peça "Um número", que se estreia no dia 15, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Da autoria da dramaturga britânica Caryl Churchill (1938), a ação centra-se num filho que descobre ser um clone, feito pelo pai, do seu único filho.

Ao serem confrontados com esta realidade, o pai vê-se obrigado a revisitar as decisões do passado, enquanto o filho clonado procura o seu original.