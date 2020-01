OE2020

A líder demissionária do CDS, Assunção Cristas, fez hoje o seu discurso de despedida do parlamento no encerramento do Orçamento do Estado de 2020, em que defendeu que o partido deve continuar a "construir" uma alternativa à direita

"Porque em democracia há sempre alternativa, se não é para hoje, é para amanhã", disse Assunção Cristas, na sua última intervenção no plenário da Assembleia da República antes de deixar o cargo, dentro de 15 dias no congresso, em Aveiro, que vai eleger o seu sucessor.

Para Cristas, "é dever do CDS dizer a verdade às pessoas", "é dever do CDS não baixar os braços" e "fazer renovadamente o trabalho de construção de uma alternativa".