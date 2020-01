Actualidade

O histórico dirigente comunista e deputado à Constituinte António Gervásio, que participou na célebre fuga de Caxias no carro blindado de Salazar, morreu, aos 92 anos, anunciou hoje o Secretariado do PCP.

Numa nota divulgada à imprensa, aquele órgão do PCP manifestou profundo pesar pela morte do histórico comunista, que nasceu em Montemor-o-Novo, em 25 de fevereiro de 1927, aderiu ao partido com 18 anos, e foi deputado à Assembleia Constituinte, em 1975, e depois à Assembleia da República, eleito em 1979.

O corpo de António Gervásio estará em câmara ardente a partir das 9h00 de sábado, no Centro de Documentação e Arquivo da Reforma Agrária (Arquivo Municipal de Montemor-o-Novo) e o funeral realizar-se-á domingo, dia 12 de Janeiro, pelas 10h00, para o cemitério da Paz, em Setúbal, onde será cremado, pelas 12h00, indica o comunicado.