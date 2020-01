OE2020

O secretário-geral do PCP rejeitou hoje que o Orçamento do Estado para este ano seja "um orçamento de continuidade" ou "o melhor dos orçamentos", como defendeu o primeiro-ministro, mas salientou que o PCP "não desiste de lutar".

"Este não é um orçamento de continuidade, nem o melhor dos orçamentos", salientou Jerónimo de Sousa na intervenção de encerramento da discussão plenária do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, que decorre hoje na Assembleia da República, em Lisboa.

Na ótica do PCP, "o melhor dos orçamentos responderia inequivocamente às necessidades do país, iria ao encontro das justas reivindicações e expectativas do povo português, resolveria problemas em vez de os adiar", e "estaria ao lado dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, da juventude, das crianças".