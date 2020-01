Actualidade

A organização Amnistia Internacional (AI) pediu hoje às autoridades da Costa do Marfim garantias de um julgamento justo aos familiares e membros da oposição próximos do candidato presidencial Guillaume Soro, detidos desde dezembro.

"As autoridades da Costa do Marfim devem garantir o direito a um julgamento justo dos membros da oposição e seus familiares presos nas últimas duas semanas e garantir que tenham acesso a advogados e assistência médica", adiantou a Amnistia Internacional (AI)em comunicado.

Em causa está, segundo a AI, a detenção, entre 23 e 31 de dezembro, de 17 apoiantes do candidato presidencial, incluindo cinco membros do parlamento, e o "desaparecimento forçado", desde 31 de dezembro, do seu irmão Rigobert Soro, um oficial da polícia.