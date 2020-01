OE2020

O BE valorizou hoje os resultados da negociação orçamental com o Governo e as medidas acordadas, mas avisou que, na especialidade, "há ainda tanto por fazer para superar as insuficiências" do Orçamento do Estado para 2020.

Foi ao líder da bancada parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, que coube a responsabilidade de fazer, em nome dos bloquistas, o encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), cuja abstenção do partido foi quinta-feira anunciada depois do acordo com o Governo para um conjunto de medidas.

"Valorizamos o resultado da negociação, mas sabemos que há ainda tanto por fazer para superar as insuficiências desta proposta de Orçamento do Estado", afirmou.