OE2020

A líder parlamentar do PS manifestou-se hoje confiante de que a legislatura chegará ao fim com estabilidade, mas advertiu o Bloco de Esquerda de que não pode fazer gripar "o motor do crescimento e da justiça social".

Estas posições foram transmitidas por Ana Catarina Mendes na sessão de encerramento do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020, num discurso em que transmitiu "uma palavra de confiança" aos parceiros de esquerda dos socialistas e em que procurou salientar diferenças face "à direita".

"Confiança no trabalho que vamos continuar a desenvolver em sede de especialidade e confiança que todos sabemos interpretar a vontade maioritária dos portugueses de continuação do caminho que nos trouxe ao quinto Orçamento de convergência entre as esquerdas, de convergência com a Europa, de convergência com os portugueses", disse.