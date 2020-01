Actualidade

A greve parcial dos trabalhadores da Plural Entertainment, que começou na terça-feira, levou a que a maioria das equipas de gravação deixasse de trabalhar no horário marcado para a paralisação nos primeiros dias, disse hoje à Lusa fonte sindical.

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), Hugo Barros, nos primeiros três dias da paralisação (terça, quarta e quinta-feira), "praticamente todas" as equipas de gravações da empresa de criação de conteúdos televisivos Plural Entertainment estiveram "paradas por causa da greve, na hora da greve".

O sindicalista referiu que, na terça e na quarta-feira, "cinco das quatro equipas pararam" e que, na quinta-feira, "só não pararam as cinco porque houve substituição de um trabalhador em greve, algo que é ilegal". A "greve diária à oitava hora de trabalho" realiza-se também hoje e na segunda-feira.