A PSP garantiu hoje que desenvolveu as diligências necessárias "desde o primeiro momento" no caso da investigação que levou à morte de um estudante cabo-verdiano em Bragança, nomeadamente através das imagens de videovigilância e recolha de testemunhas.

Pela primeira vez, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu hoje um comunicado sobre o caso do estudante cabo-verdiano que morreu no dia 31 de dezembro no Hospital de Santo António, no Porto, depois de ter sido alegadamente agredido por vários homens à saída de uma discoteca, em 21 de dezembro, em Bragança.

"A PSP, desde o primeiro momento, desenvolveu as diligências necessárias para a investigação dos factos e respetivas circunstâncias, designadamente salvaguardando as imagens dos sistemas de videovigilância e promovendo a recolha de testemunhos", precisou a polícia em comunicado.