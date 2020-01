Actualidade

Quatro criações, uma das quais em estreia nacional, "Prelúdio ao Rei Lear", do autor húngaro Ferenc Molnár, constam da programação da Temporada 2020 da Companhia de Teatro de Almada (CTA), foi hoje anunciado, nesta cidade.

Das quatro criações da nova temporada da companhia com sede no Teatro Municipal Joaquim Benite (TMJB), em Almada, a peça do jornalista e escritor húngaro, autor do romance "Os Meninos da Rua Paulo" - editado em Portugal, pela Companhia das Letras --, é a única que terá encenação do diretor artístico da CTA, Rodrigo Francisco.

A velha questão sobre o que será mais real - o teatro ou a vida - é o tema central desta peça, que subirá ao palco da sala principal daquele teatro, em 13 de novembro.