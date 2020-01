Actualidade

A Martifer adjudicou à sua participada West Sea Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda., pela Mystic Cruises, contratos para a construção de quatro navios de expedição, no valor de 286,7 milhões de euros, anunciou hoje a empresa ao mercado.

"A Martifer, SGPS, S.A., Sociedade Aberta ('Martifer'), informa sobre a adjudicação à sua participada West Sea Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda. ('West Sea'), pela Mystic Cruises, de contratos para a construção de quatro navios de expedição polar classe 'ICE' da gama 'EXPLORER', no valor total estimado de 286,7 milhões de euros", informa o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários.

Segundo o comunicado, "os navios de expedição polar da gama 'EXPLORER' são da classe de cruzeiro, construídos com base no código polar (classe de gelo), sistema de propulsão híbrida e com a capacidade de acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e conforto".