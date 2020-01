Actualidade

O FC Porto somou hoje a terceira vitória consecutiva na I Liga de futebol, ao vencer por 4-2 o Moreirense, em jogo da 16.ª jornada, mantendo a diferença para o líder Benfica no topo da classificação.

Em Moreira de Cónegos, os 'portistas' estiveram a perder, depois de Fábio Abreu marcar logo aos três minutos para a equipa da casa, empataram aos 32, por intermédio de Soares, adiantaram-se com uma grande penalidade, convertida por Alex Telles, aos 39, e permitiram que João Aurélio igualasse novamente, aos 44, antes de assegurarem os três pontos, com tentos de Luís Díaz (72) e Corona (85), que acabou expulso aos 90+6 por acumulação de amarelos.

O FC Porto, segundo classificado do campeonato, soma assim 41 pontos, menos quatro do que o líder Benfica, que hoje venceu o Desportivo das Aves (2-1), enquanto o Moreirense é 13.º, com 17 pontos.