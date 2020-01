Actualidade

O sultão Qabus bin Said de Omã, que reinava no país há quase 50 anos, morreu na sexta-feira à noite aos 79 anos, vítima de doença prolongada, anunciou a agência de notícias oficial.

"É com tristeza (...) que o sultanato de Omã chora (...) o nosso sultão Qabus bin Said (...) chamado por Deus na sexta-feira à noite", indicou a agência, ao anunciar a morte do chefe de Estado.

Sem pormenores sobre a causa de morte, a agência indicou que foram decretados três dias de luto, com paragem do setor público e privado, e um período de 40 dias durante o qual as bandeiras vão permanecer a meia haste.