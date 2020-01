Actualidade

Cerca de 19 milhões de eleitores começaram hoje a votar nas eleições presidenciais em Taiwan, dominadas pelo futuro das relações entre a ilha e Pequim.

As assembleias de voto abriram às 08:00 (00:00 em Lisboa) e vão fechar às 16:00 (08:00 em Lisboa). A contagem dos votos começará de imediato, sendo esperados os resultados ao princípio da noite.

Numa ilha com mais de 23 milhões de habitantes, a escolha do futuro líder joga-se entre a Presidente cessante, Tsai Ing-wen, e o principal adversário Han Kuo-yu, ou entre duas visões divergentes sobre o futuro do território, politicamente autónomo do resto da China há sete décadas.