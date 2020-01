Lisboa Verde

A distinção Lisboa Capital Verde Europeia é uma oportunidade que tem de ser utilizada e, ao longo deste ano, a autarquia tem de mostrar capacidade e vontade para resolver a questão do aeroporto, alerta a associação ambientalista Zero.

"Esta oportunidade tem que ser utilizada por Lisboa", afirmou à agência Lusa o presidente da Zero - Associação Sistema Sustentável Terrestre, Francisco Ferreira, a propósito da atribuição do título Lisboa Capital Verde Europeia 2020, que a cidade recebe oficialmente hoje à tarde, numa cerimónia no Parque Eduardo VII.

Por um lado, explicou, a distinção é o reconhecimento daquilo que tem vindo a ser feito e dos muitos projetos que Lisboa tem para se tornar mais sustentável nas suas diferentes componentes, desde a habitação, aos espaços verdes, ao uso de energias renováveis e à mobilidade.