Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos quer que as agressões a profissionais de saúde sejam consideradas crimes públicos e de investigação prioritária e diz que o grau de conflitualidade baixaria se as condições do serviço de saúde melhorassem.

Em entrevista à Lusa, Miguel Guimarães, que se recandidata ao cargo nas eleições de 16 de janeiro, defende que era importante que os casos de violência contra profissionais de saúde fossem considerados crimes públicos e tivessem tratamento prioritário para que o julgamento fosse mais rápido e as medidas punitivas fossem "aplicadas de forma diferente".

"Muitas vezes existe a sensação de impunidade porque estes julgamentos demoram demasiado tempo", afirma Miguel Guimarães, que há três anos enviou uma carta ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a apresentar estas propostas.