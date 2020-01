EUA/Irão

Condições de vida "difíceis" e "frágeis" é como descreve à Lusa um iraniano que vive em Portugal o atual quotidiano de parte da população iraniana, temendo o agravamento da situação face o reforço das sanções norte-americanas ao Irão.

"A economia já está bastante complicada neste momento. As pessoas sentem bastantes dificuldades. Neste momento, há famílias iranianas onde o pai tem vergonha de voltar para casa de mãos vazias. Não consegue mesmo, os salários não chegam", afirma à Lusa Eaydin, de 26 anos, que vive quase há uma década em Portugal e que mantém, quando o acesso à Internet no Irão assim o permite, contactos regulares com familiares e amigos que ainda permanecem naquele país.

Os Estados Unidos (EUA) anunciaram na sexta-feira, e no âmbito da recente escalada de tensão entre Washington e Teerão, um novo conjunto de sanções económicas contra várias figuras do regime iraniano e entidades, nomeadamente relacionadas com a indústria metalúrgica, que mantém ligações com a República Islâmica.