Lisboa Verde

Os partidos da oposição na Câmara de Lisboa reconhecem a importância da distinção da cidade como Capital Verde Europeia 2020, mas defendem que são precisas medidas mais concretas, nomeadamente na melhoria dos transportes públicos e da qualidade do ar.

"Um evento como a Capital Verde deve, na nossa opinião, valer por bem mais do que a sua programação. Este é um evento que valerá tanto mais a pena quanto possa ser aproveitado para promover melhorias efetivas na qualidade de vida em Lisboa, no ambiente urbano", afirmou o vereador do PCP João Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Apesar de reconhecer a importância das iniciativas que vão ocorrer ao longo do ano no âmbito desta distinção, e que arrancam hoje, o comunista defende que faltam "medidas concretas" em domínios como mobilidade, transportes públicos, qualidade do ar, sustentabilidade energética e estrutura verde da cidade.