Actualidade

O diretor artístico da Casa da Música disse à Lusa que a principal marca da instituição, a assinalar 15 anos desde a inauguração, é a afirmação da música contemporânea, não só no Porto, mas também no país.

"Acho que não há nenhuma comparação, desde que a Casa da Música existe e abriu, seguiu sempre esta linha, é um novo paradigma musical na cidade, mas também no país. Acho que é um facto que não há outra instituição que tanto promova a música contemporânea. Não me recordo de nenhum dos grandes compositores vivos europeus que não tenha já passado pela Casa da Música", declarou à Lusa o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, numa entrevista a propósito dos 15 anos da instituição, que coincidem com os 20 da Orquestra Sinfónica do Porto e do Remix Ensemble.

A instituição que já acolheu em residência nomes como a sul-coreana Unsuk Chin, o alemão Helmut Lachenmann ou o britânico Harrison Birtwistle tem precisamente nos compositores os seus "grandes embaixadores", que regressam aos seus locais de trabalho para transmitir a experiência que viveram na Casa da Música, segundo aquele responsável.