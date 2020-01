Actualidade

O diretor artístico da Casa da Música disse esperar que a criação de uma nova superfície comercial na zona da Boavista, no Porto, não venha a criar uma "má relação" com o edifício desenhado por Rem Koolhaas.

Questionado, durante uma entrevista com a agência Lusa, no âmbito dos 15 anos da inauguração da instituição, sobre que diferença poderá fazer à Casa da Música a criação próxima de um espaço do El Corte Inglés, o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, realçou não ter uma "opinião radical, firme" sobre o tema, tendo a sua primeira reação sido positiva quando levantada a possibilidade da instalação daquela grande superfície na Boavista pela primeira vez.

Ainda assim, e alertando para a necessidade de o projeto ser "bem feito, as áreas de circulação [terem] de ser pensadas para não afunilar aqui o trânsito [e de] a articulação com o metro ser virtuosa", António Jorge Pacheco espera que "não se crie, não um choque, mas uma má relação, mesmo do ponto de vista urbanístico e estético entre um edifício como a Casa da Música" e um espaço comercial.