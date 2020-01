Actualidade

O diretor artístico da Casa da Música disse que o principal desafio da instituição, a assinalar 15 anos, é a "estabilização do financiamento", depois do "tremor de terra" que foi o corte de 30% aplicado pelo Governo em 2012.

"Os principais desafios são, para já, a estabilização do financiamento. Em 2012, apanhámos um abanão fortíssimo, um tremor de terra, com um corte de 30% da parte do Estado. É evidente que isso nos obrigou a repensar praticamente tudo e a repensar a Casa e salvaguardar aquilo que achávamos que era essencial da nossa identidade", disse o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, numa entrevista à Lusa a propósito dos 15 anos da instituição, que se assinalam este ano.

A partir 2012, quando o Governo liderado por Pedro Passos Coelho aplicou um corte de 30% de financiamento público às fundações, depois de uma redução de 15% na verba contratualizada pelo Governo de José Sócrates no ano anterior, a Casa da Música viveu "anos muito duros", estando agora, com a gradual reversão dos cortes decidida pelo Executivo anterior de António Costa, a ser feita a reposição de "uma certa normalidade".