Actualidade

O maestro titular do Remix Ensemble, Peter Rundel, disse à Lusa que quer olhar para o futuro do agrupamento residente na Casa da Música, com um maior contacto com o público e com as escolas.

Em entrevista no contexto dos 20 anos do Remix Ensemble, que coincidem com as duas décadas da Orquestra Sinfónica do Porto e com os 15 anos da Casa da Música, Peter Rundel realçou que o trabalho vindouro é "muito acerca de continuidade, mas é necessário ter perspetivas para o futuro".

"Gostávamos de aumentar o nosso contacto com o público, queremos comunicar no sentido em que nos concertos haverá conversas com os compositores, talvez uma introdução em peças mais complicadas. Neste campo da música contemporânea temos de pensar muito em comunicação. Em como atrair as pessoas", afirmou o maestro alemão, com contrato até 2021 e vontade de continuar a trabalhar com o 'ensemble'.