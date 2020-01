EUA/Irão

O líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, ordenou hoje às forças armadas do país que investiguem as "prováveis falhas" que levaram ao abate acidental de um avião com 176 pessoas a bordo.

Num comunicado publicado hoje na sua página eletrónica, o guia supremo pede às autoridades do país que façam o que for necessário para "evitar a repetição de um acidente semelhante".

Segundo a agência Fars, Khamenei foi informado na sexta-feira de que a queda do Boeing 737 da Ukraine International Airlines tinha sido provocado por um "erro humano" e ordenou a publicação da verdade.