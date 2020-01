Actualidade

A dupla de bailarinos e coreógrafos Sofia Dias & Vítor Roriz vai estrear uma peça, repor outra e apresentar 'performances' durante uma colaboração de seis meses com o Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, anunciou esta sala de espetáculos.

Até junho, a dupla de artistas vai trabalhar nesta estada a que chamou "Infiltração", num processo de experimentação coletiva com a equipa do TBA, que inclui atividades paralelas e intervenção nas rotinas de produção e programação do teatro.

O projeto de seis meses culminará em junho, com a estreia da peça para cinco intérpretes "Escala", segundo um comunicado de imprensa do TBA.