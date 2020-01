Açores/Mau tempo

A Força Aérea portuguesa transporta hoje quatro toneladas de bens essenciais para apoio à população da Ilha do Corvo, na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores.

Em comunicado, a Força Aérea explica que uma aeronave C-295, com uma tripulação de cinco militares, descola na tarde de hoje da ilha do Faial, com quatro toneladas de bens essenciais para apoiar a população da ilha do Corvo.

Este apoio surge na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Comando Operacional dos Açores.