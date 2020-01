Actualidade

Um herói à maneira antiga num mundo moderno é o ponto de partida para a nova série "Deputy", que se estreia na Fox Portugal esta segunda-feira, 13 de janeiro, e marca o regresso à televisão de Stephen Dorff.

O ator interpreta o papel de Bill Hollister, que assume o cargo de xerife do condado de Los Angeles de forma acidental, e vai trazer uma forma muito diferente de fazer as coisas no maior departamento de xerife dos Estados Unidos, com 10 mil efetivos às suas ordens.

"Ele vai começar a fazer as coisas à sua maneira", disse Stephen Dorff em entrevista à Lusa. "É um xerife mais real que um chefe burocrático e politizado a lidar com orçamentos. Não está interessado nisso, está interessado no que é melhor para a cidade, o que é melhor para as pessoas, onde colocar os recursos".