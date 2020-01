Actualidade

A estrela feminina da nova série "Deputy", Yara Martinez, disse, em entrevista à Lusa, que a transformação de Hollywood após os movimentos #Me Too e Time's Up é notória e continua a acontecer em estúdio.

"Sinto uma diferença na forma como as mulheres se estão a unir e a serem mais inclusivas, a apoiarem-se e a serem mais vocais", explicou a atriz, que interpreta o papel de Paula Reyes e contracena com Stephen Dorff na nova série da Fox, "Deputy".

Yara Martinez, natural de Porto Rico, referiu que há um coordenador de intimidade em estúdio e que o progresso futuro será relacionado com "educação e formação dos aliados masculinos".