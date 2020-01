Actualidade

A nova série "Deputy", que chega a Portugal na segunda-feira, vai mostrar a diversidade de Los Angeles e tocar em histórias universais com que todos se poderão identificar, disse à Lusa a 'showrunner', Kimberly Harrison.

"Toda a gente está representada. Não há uma personagem nesta série com que alguém não consiga identificar-se", afirmou a executiva. "É fenomenal, nunca vi nada assim".

"Deputy" conta a história de Bill Hollister (interpretado por Stephen Dorff) que se torna xerife de Los Angeles após a morte inesperada do antecessor, e introduz uma maneira muito diferente de fazer as coisas, com pouca atenção a certas regras e sem medo de deitar algumas portas abaixo.