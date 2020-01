LisboaVerde

O presidente da Câmara de Lisboa reiterou hoje que o galardão Capital Verde Europeia 2020 atribuído à cidade destina-se "acima de tudo" a "fazer mais" pela melhoria da qualidade de vida das cidades.

"O galardão não se destina a premiar os feitos que conseguimos. Destina-se acima de tudo a conseguirmos utilizá-lo de forma a fazer mais. Fazer mais para vencermos em conjunto esta batalha das alterações climáticas, fazermos mais pela melhoria da qualidade de vida das cidades, fazermos mais no domínio dos parques verdes, da água, da mobilidade sustentável", realçou Fernando Medina.

O autarca falava aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração da exposição "ONE - O mar como nunca o sentiu", que marca o arranque de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, cujas cerimónias oficiais se vão realizar ao longo desta tarde no Parque Eduardo VII e no Pavilhão Carlos Lopes.